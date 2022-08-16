Шаляпин объяснил, почему считает Димаша талантливее SHAMANa: «Мне ближе его органика»

Прохор Шаляпин высказался о творчестве двух исполнителей - SHAMAN и Димаше Кудайбергене. Певец объяснил, почему считает казахстанца талантливее Ярослава Дронова.

«Шаман», который сам пишет и исполняет патриотические песни, все чаще звучит на ТВ и радио, а его хиты набирают миллионы просмотров на канале Youtube.

Шаляпин рассказывает, что у SHAMAN есть музыкальное образование, голос и слух. Но не более того. Звездность демонстрирует личность человека, хотя молодой артист себя пока никак не показал. Как отмечает Прохор, ему больше по душе творчество, талант и органика Димаша.

«У меня такое же высшее образование, как у SHAMANа. Поэтому прекрасно понимаю, что петь он умеет хорошо. Больше ничего не вижу, пока. Звезда - это личность в первую очередь. Ярослав личность или нет? Время покажет», - заявил экс-фабрикант.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей