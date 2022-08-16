Жители Украины не хотят видеть Макса Барских после исполнения песен на русском языке

Макс Барских стал объектом травли соотечественников. После его выступления в Риге на Украине потребовали запретить артисту въезд в страну. Дело в том, что певец спел свои хиты на русском языке, из-за чего разразился громкий скандал.

В социальных сетях появилось огромное число гневных комментариев. Украинским поклонникам не понравилось то, что исполнитель хита «Туманы» не сменил репертуар и не перевел свои треки на родной язык. Под записью выступления появились требования запретить исполнителю въезд на Украину. Фанаты уверены, что Макс должен извиниться за такой поступок.

Стоит добавить, что вместе с Барских на одной сцене выступила Светлана Лобода, которая также пела на русском языке и которая в итоге также попала под волну хейта. Некоторые жители Украины считают, что не запрещено петь на любых языках, а другие украинцы подливают масло в огонь, осуждая артистку.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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