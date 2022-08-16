Украинский продюсер Бобешко назвал Ротару «бабкой» и сообщил, что у нее огромная пенсия

Украинский продюсер Владимир Бобешко назвал Ротару «бабкой» и сообщил, что у нее огромная пенсия. По словам звукорежиссера, певица плюнула на Россию, так как гастролировать в 75 лет она уже не будет.

София Ротару на свой юбилей приехала в родное село на Украину. В Маршинцах артистка провела детство. София Михайловна, которая длительное время упорно молчала, заговорила о своей позиции. Ротару заняла украинскую сторону, раскритиковав СВО. Своим заявлением народная артистка вызвала гнев россиян, поскольку многие годы она выступала и зарабатывала именно в РФ.

Бобешко, который в свое время работал с Ротару, заявил, что звезда эстрады не планирует возвращаться на российскую сцену. Продюсер полагает, что знаменитость обеспечила себе беззаботную старость.

«Ротару бабка. Я с ней записывал альбом целый, а сейчас она на пенсии. Пенсия у нее...ого-го. Там такая пенсия!» —сказал музыкант.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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