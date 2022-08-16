Shaman сломал стойку для микрофона во время выступления на фестивале«Тавриде. Арт» в Крыму

Певец SHAMAN принял участие на открытии творческого фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму, где сорвал зал.

Одно из ключевых музыкальных событий года состоялось в понедельник, 15 августа, в бухте Капсель в окрестностях Судака. Исполнитель стал хэдлайнером первого дня. Во время концерта молодой перспективный артист исполнил два хита. Для зрителей прозвучали песни «Я русский» и «Встанем».

Во время исполнения патриотической композиции «Встанем» на сцену, помимо Ярослава, вышел хор «Росгвардии». Публика встретила SHAMANа овациями. Шаманские напевы певца ввели фанатов в своеобразный экстаз.

Позже исполнитель дал сольный концерт на площадке Серф-приют. Но во время выступления случился неожиданный инцидент. Артист два раза сломал стойку от микрофона.

Отметим, что 30-летний SHAMAN выступил на ежегодном фестивале в Крыму полностью с живым звуком. Яркое музыкальное мероприятие длилось около часа, а колонки ревели от мощности музыкального сопровождения.

Вскоре Ярослав Дронов отправится в тур по городам Крыма. 21 августа он споет для жителей и гостей Феодосии, в Ялте выступит 22 августа. 24 августа даст концерт в Севастополе, а 25 августа завершит тур в Симферополе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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