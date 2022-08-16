Журналист Сорокин возмутился поведением Кошмал по отношению к коллегам по «Сватам»

Очередную выходку Анны Кошмал, которая публично оскорбила Федора Добронравова, решил прокомментировать Денис Сорокин. Журналист усомнился в наличии интеллекта у актрисы и возмутился таким ее поведением по отношению к коллегам по «Сватам».

Ранее украинская звезда опубликовала кадр из «Сватов». В ролике Иван Будько «угрожает» оружием своей экранной внучке. Фанаты случившееся связали с конфликтной ситуацией между актерами, которая произошла из-за спецоперации на Донбассе.

Публицист вступился за Добронравова. По словам Сорокина, Анна сама спровоцировала скандал.

«Она дура, недостаток серого вещества. Поэтому это делает... она недоразвита. Какая же это артистка?» — рассердился журналист.

Сорокин считает, что работа актера — заниматься съемками, а не политикой. Также эксперт уверен в том, что если бы не «Сваты», артистку не знал бы никто.

«Она бесстыжий человек, не стоит обращать внимания на нее. От человека недалекого ума другого ожидать и не нужно. Дальше будет только хуже. Она поставила жирный крест на своей карьере», - резюмировал тележурналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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