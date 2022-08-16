Знаменитая певица Азиза рассказала, что их с Пугачёвой объединяет «особый дар»

На днях состоялся концерт в честь ВВС России, на котором знаменитая певица Азиза спела песню Ильи Резника «Любимые не умирают». Исполнительница настолько проникновенно ее исполнила, что даже мужчины всплакнули. После выступления Азизу начали сравнивать с Примадонной, поскольку такого результата могла добиться в свое время только Пугачёва.

Азиза, которая поймала новую волну популярности, решила прокомментировать то, что она может занять место Аллы Борисовной на российской эстраде. По мнению певицы, у них с Примадонной «особый дар».

«Мы с Аллой наделены особым даром, как Божьи создания. Родились на Земле, чтобы мир сделать лучше. Своей музыкой мы наполняем души светом, любовью, надеждой, добром», - говорит артистка.

Также 58-летняя исполнительница попросила не сравнивать ее с Пугачёвой. Азиза считает, у них с супругой Галкина разные жизненные и творческие пути.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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