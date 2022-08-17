Актёр Белый заявил, что он больше никогда не вернётся в Россию

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Актёр Белый заявил, что он больше никогда не вернётся в Россию
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Фото из открытых источников

Анатолий Белый заявил, что он больше никогда не вернётся в Россию. Известный актёр, который обосновался в Израиле, отметил, что не хочет выступать на российской сцене.

49-летний артист продолжит заниматься любимым делом за рубежом. По словам Белого, ему поступает немало хороших предложений о сотрудничестве.

«Я не ухожу из профессии. На сегодняшний день в Израиле есть как минимум три предложения о работе. Но  прислушиваюсь к себе, пока хочу понять, что мне делать дальше. Не могу сказать, что я только актёр. Могу еще что-нибудь делать», — сказал он.

Кроме того, актёр планирует попробовать себя в качестве режиссёра или преподавателя актёрского мастерства.

«У меня душа лежит к преподаванию, я знаю, что могу это делать. Давал много мастер-классов в России, в роду у меня есть педагоги. Потихоньку и к режиссуре приду. Есть какое-то возрастное желание выразить себя по-другому», - добавил Белый.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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