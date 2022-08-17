Актёр Кулаков 15 лет снимается в «Следе», чтобы лечить сына с ДЦП и аутизмом

Евгений Кулаков на протяжении 15 лет снимается в сериале «След», чтобы зарабатывать деньги на дорогое лечение сына. У наследника популярного актёра тяжелая форма ДЦП и аутизм.

Сразу после рождения ребенка врачи диагностировали у него ДЦП. Лишь через несколько лет медики выявили у Ильи аутизм. Супруга актёра ушла из театра и всю себя посвятила лечению мальчиа. На реабилитацию требуются баснословные средства. Прогулочное кресло, к примеру, стоит не менее 200 000 рублей. За один 14-дневний курс реабилитации в Сочи нужно отдать около 600 000 рублей.

42-летний артист за всю свою жизнь очень много снимался, но прославился он после роли Ивана Тихонова в криминальном телесериале «След». Как выяснилось, в проекте Евгений зарабатывает деньги, крайне необходимые для лечения больного сына.

Но звездные родители не жалуются, а радуются любым достижениям сына. Мальчик может самостоятельно одется, ходит в туалет и кушает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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