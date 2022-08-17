Актёр Машков впервые высказался о дочери, пославшей его на четыре буквы

На минувшей неделе дочь Владимира Машкова феерично высказалась в адрес своего отца. Мария, которая долгое время живет в Америке, публично оскорбила актёра.

Мария оставила своему отцу, который подарил ей жизнь, оскорбительное послание. Девушка послала его в ж….

Все это время артист хранил молчание. Журналисты просили 58-летнего Владимира прокомментировать эту ситуацию, но он как воды в рот набрал. На очередном фестивале в Крыму актёр впервые высказался о дочери.

«Мне бы не хотелось говорить об этом», — кратко заявил Машков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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