Алсу впервые за долгое время показала старшую дочь Сафину

Алсу впервые за долгое время показала старшую дочь. Певицу с Сафиной поклонники назвали двумя сестричками.

Алсу удивляет своей красотой даже спустя 20 лет. Певица отдохнула в Турции, отметила день рождения младшего сына в столице и показала снимки из Санкт-Петербурга. На опубликованных фото запечатлена старшая дочь певицы. Кстати, Сафину, которой скоро исполнится 16 лет, артистка редко показывает публике.

Поклонники были приятно удивлены схожестью дочери и ее звездной мамы. Как отметили фанаты, в свои 39 лет певица выглядит очень стильно, молодо и современно.

Кроме двух дочерей, у исполнительницы и ее супруга, бизнесмена Яна Абрамова, есть сын Рафаэль, которому исполнилось 6 лет. Звездные родители не показывают лицо мальчика.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей