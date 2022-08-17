Алсу впервые за долгое время показала старшую дочь Сафину

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Алсу впервые за долгое время показала старшую дочь Сафину
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Фото из открытых источников

Алсу впервые за долгое время показала старшую дочь. Певицу с Сафиной поклонники назвали двумя сестричками.

Алсу удивляет своей красотой даже спустя 20 лет. Певица отдохнула в Турции, отметила день рождения младшего сына в столице и показала снимки из Санкт-Петербурга. На опубликованных фото запечатлена старшая дочь певицы. Кстати, Сафину, которой скоро исполнится 16 лет, артистка редко показывает публике.

Поклонники были приятно удивлены схожестью дочери и ее звездной мамы. Как отметили фанаты, в свои 39 лет певица выглядит очень стильно, молодо и современно. 

Кроме двух дочерей, у исполнительницы и ее супруга, бизнесмена Яна Абрамова, есть сын Рафаэль, которому исполнилось 6 лет. Звездные родители не показывают лицо мальчика. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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