Анфиса Чехова сообщила, что решила покинуть Россию

«Завтра снова покидаю Москву, где-то на месяц. Не просто отдыхать, а пожить. Мне как воздух необходима смена локаций. Мне всегда везде тесно, где бы то ни было. Мой внутренний мир намного шире, чем одна улица, один город, одна страна. Кто угадает, куда я уезжаю (город, страна), тому подарок привезу оттуда», —проинформировала Чехова.