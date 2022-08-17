Белгородцев просят не подходить к опасным противопехотным минам «Лепесток». Такие сообщения публикуют в группах местных образовательных учреждений. Родителей попросили донести данную информацию до детей.

На территории Белгородской области были обнаружены фугасные мины «Лепесток». Сообщается, что от боеприпасов уже есть пострадавшие, включая детей.

Власти Белгорода рассказали, как нужно вести себя после обнаружения опасных боеприпасов. Прежде всего, о находке следует сообщить диспетческой службе, позвонив по номеру 112. Ни в коем случае нельзя прикасаться к минам.

Запрещено ломать либо разбирать снаряд. Нельзя возле «Лепестка» разводить костер или пытаться самостоятельно вывезти находку. Также белгородцев просят установить возле обнаруженного оружия любой опознавательный знак.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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