Илья Резник заявил, что Алла Пугачёва нуждается в дорогостоящем лечении

Илья Резник заступился за Аллу Пугачёву, которую винят за её отъезд за границу. Композитор заявил, что Примадонна нуждается в дорогостоящем лечении, которое можно получить только за рубежом.

Переезд артистки в Израиль и Латвию Резник назвал вынужденной мерой. Дело в том, что у Пугачёвой имеются проблемы со здоровьем. Поэт-песенник рассказал, что Алла Борисовна нуждается в квалифицированном и постоянном лечении, дорогих лекарствах, которые в РФ практически невозможно найти. Поэтому Илья Рахмиэлевич с пониманием относится к ситуации и говорит, что никто не имеет никакого права критиковать Примадонну.

“Мне горько наблюдать за тем, как некоторые артисты набросились, как шакалы, на уехавшую Аллу. Это ее дело и ее право. Все лечение и лекарственные средства, которые нужно регулярно принимать, Пугачёвой лучше получать за границей. Она так посчитала”, -сказал Резник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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