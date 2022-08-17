Курбан Омаров жалеет о расставании с бывшей возлюбленной: «Прости и не держи зла»

Курбан Омаров признался, что очень жалеет о расставании с бывшей возлюбленной. 21-летняя девушка, с которой у бизнесмена были отношения после развода с женой, заставила его измениться к лучшему.

«У меня были отношения с девушкой, которая на 20 лет младше меня. Она очень спокойно разговаривала, и я думал, почему я дурак так кричу. Поэтому перестал грубить и орать. Она показала меня со стороны, многому научила. Когда я злился, она молча выигрывала спор...» — заявил экс-супруг телеведущей.

Курбан попросил прощения у экс-возлюбленной.

«Наверно, никто и никогда меня так не любил, как любила она. Эти отношения, к сожалению, я потерял. Было много тяжелых испытаний, но батарейка ее села. Я не успел извиниться. Прости и не держи на меня зла, я уверен, ты все поймешь», — добавил бизнесмен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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