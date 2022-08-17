Лидер группы «Рондо» Александр Иванов не осуждает эмигрировавших из РФ коллег

Александр Иванов из группы «Рондо» не осуждает эмигрировавших из России коллег. Музыкант подчеркнул, что люди сами делают в жизни свой выбор.

Лидер коллектива решил рассказать о своем отношении к знаменитостям, которые после начаал активной СВО уехали за рубеж. Александр с пониманием относится к выбору артистов, поскольку у каждого свой взгляд на творческую карьеру.

"Некоторые уехали в Европу или выступают по миру для русской диаспоры. Мы остались здесь и поддержали страну", - сказал Иванов.

Лидер рок-группы думает, что за определенной политической позицией эмигрировавших звезд стоит финансовый интерес.

Напомним, 61-летний Иванов поддерживает проведение спецоперации на Украине. Певец регулярно проводит патриотические выступления в стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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