Отар Кушанашвили набросился с критикой на Шукшину, выступившей против украинских исполнителей

Отар Кушанашвили набросился с критикой на Марию Шукшину, которая выступила против исполнителей из Украины. Скандальный журналист не поддерживает недавнее заявление актрисы.

В своем Youtube-шоу «Каково?!» ведущий жестко раскритиковал Шукшину. Она, напомним, выступила против того, чтобы на палубах теплоходов звучали хиты украинских артистов.

«Что же происходит? Слушал «Сгнившую лаванду», и буду дальше слушать. Мы разделены эпохой, когда внутренними усилиями мы должны определить стежку, которая ведет из затхлого тоннеля на свет Божий», — возмутился Кушанашвили.

Телеведущий сказал, что высказывания актрисы смешные и нелепые. Как отметил Отар, Мария никогда не извиняется за свое поведение. Публицист вспомнил одну историю, которая с ним приключилась.

«Однажды она зашла в гримерку. Сделала замечание по поводу передачи «Большой куш», и заявила, что что я наглый и неуёмный. Во время разговора я сказал ей, что вполне естественно играю роль придурка», — вспомнил известный журналист из Грузии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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