Отец Фриске заявил, что Шепелев намеренно прячет от них внука Платона

Отец покойной артистки Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев намеренно прячет от них ребёнка. Владимир очень резко и негативно отреагировал на слова экс-зятя о клевете в его адрес.

Телеведущий заявил, что даёт бабушке и дедушке видится с внуком. Но якобы родители певицы сами не желают видеть мальчика. Владимир Борисович говорит, что Дима специально делает все возможно и невозможное, чтобы у них не было шансов увидеть Платона.

«Прячет он Платошу. Назначает встречу, а потом говорит. В Белоруссию приезжайте, например. В том году сказал приехать в Италию. За несколько дней до этого приходит СМС, куда приехать. У нас же визы нет. Как он себе представляет за два дня собраться и уехать», - пожаловался мужчина.

Ранее отец Жанны обвинил Шепелева в краже денег у собственного ребёнка. Семья умершей Фриске планирует подавать в суд на ведущего по делу о бесследной пропаже денежных средств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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