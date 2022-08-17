Сергей Лавров уверен в том, что рано или поздно Светлана Лобода вернется в Россию. Причиной возвращения в РФ знаменитый продюсер назвал довольно низкие доходы украинской исполнительницы в Европе. Не секрет, что на Западе знаменитость терпит фиаско.

Лобода прекратила гастролировать в России после начала СВО, осудив решение Кремля. Но артистка приедет назад в страну после окончания конфликта на Украине, заявил Лавров. К творчеству, по утверждению продюсера, она сможет вернутся благодаря авторитетным друзьям и покровителям.

При этом Лавров говорит, что у певицы нет шансов построить достойную карьеру в европейских странах. К тому же, за границей гонорары певицы в 10 раз меньше, чем в России из-за существенного налогообложения.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что 39-летняя певица не сможет собрать новую аудиторию в Европе, как бы сильно этого не хотела. По словам концертонго директора, чем дольше украинка будет верна своим убеждениям, тем хуже будет для нее. Единственный выход для исполнительницы хита «Суперзвезда» — покаяться перед своими российскими поклонниками.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей