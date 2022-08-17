Продюсер Сергей Лавров: выступление Верки Сердючки в Польше обречено на провал

Серогей Лавров заявил, что выступление Верки Сердючки в Польше обречено на провал. Эксперт считает, что украинскому певцу не стоит рассчитывать на успех.

Российский продюсер решил высказать свое мнение насчет предстоящего концерта Андрея Данилко. Лавров уверен, что поляки не проявят интерес к Сердючке. По всей видимости, мероприятие посетят украинцы, которые находятся на территории Польши.

«Поляки никуда не пойдут. Однако там сейчас полстраны соотечественников, поэтому людей будет много. Будет он петь старые песни, будут монологи и импровизации на злобу дня», — сказал музыкант.

Следует напомнить, то после начала СВО Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, высказывался как против президента Путина, так и против жителей России, которых неоднократно оскорблял.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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