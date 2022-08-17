Режиссер «Солнцепека» Максим Бриус: Евгений Пригожин принимал в съемочном процессе постоянное участие

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Режиссер «Солнцепека» Максим Бриус: Евгений Пригожин принимал в съемочном процессе постоянное участие
В России
Фото из открытых источников

Вышедший год назад фильм Евгения Пригожина «Солнцепек» приобретает все большую актуальность в наши дни. Кинокартина режиссера Максима Бриуса основана на реальных событиях и повествует о начале военного конфликта в Луганской области. Местные жители выступали против кровавого киевского режима, однако нацформирования Украины попытались подмять под себя и под свои правила непокорный регион.  

Это драма не только жителей ЛНР и Донбасса. Это драма всего современного мира. Причем кинокритики все чаще говорят, что кинолента «Солнцепек» стала своего рода предвестником российской спецоперации на Украине. Уже тогда было понятно, что украинский режим продолжит терроризировать Донбасс. 

Как признается режиссер фильма, повторный показ киноленты прошел всего за несколько дней до начала российской спецоперации, что показалось для него то ли совпадением, то ли намеренной акцией. 

«Фильм появился в то время, когда это было нужно. Раньше эта тема сильно не затрагивалась. Поговорка есть: русские долго терпят, а потом больно бьют. Примерно так и получилось. Терпели-терпели, пытались договориться, решить всё мирным путём, но не получилось. Как говорит наш президент, если драка неизбежна, нужно бить первым. В этом русле все и получилось», - считает Бриус.

Киноленту сняли по инициативе российского предпринимателя Евгения Пригожина. Именно он настоял, чтобы подобный фильм был снят. Причем, к работам по производству киноленты бизнесмен отнесся очень трепетно, признается съемочная команда. 

«Евгений Пригожин не вмешивался, но принимал в съемочном процессе постоянное участие. Держал руку на пульсе, осматривал материал, вносил в него коррективы, давал понять, что ему нравится, а что не очень. После некоторых замечаний мы переснимали эпизоды. По его желанию пригласили Владимира Ильина. Изначально у нас был крымский артист, такого же типажа. Но Евгений Викторович сказал, что ему бы хотелось в этой роли видеть культового актёра, известного и любимого», - рассказал режиссер. 

Так, на роль главного героя назначили Владимира Ильина. Ему удалось сыграть очень правдиво. При этом Бриус предполагал, что после выхода «Солнцепека» многие режиссеры тоже начнут снимать фильмы про Донбасс, однако этого не произошло. По его мнению, все как будто бы находятся в ожидании окончания российской спецоперации. Однако он не исключил, что в течение года на киноэкраны все же выйдет фильм, посвященный тяжелым и драматическим событиям на Донбассе.

Спецоперация ВС РФ проходит на территории Украины и Донбасса по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Цели мероприятия – денацификация и демилитаризация Украины, а также защита русскоязычного населения. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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