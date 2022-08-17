Россияне не хотят смотреть фильм «Ёлки» с участием Ургантом

Россияне не хотят смотреть фильм «Ёлки» с участием Ивана Урганта. Патриотически настроенным гражданам не понравилось то, что шоумен резко высказывается против спецоперации РФ.

Урганта твердо решил вернуться к работе. Ведущий решил заниматься вокалом и взять в руки гитару. Мнения поклонников на этот счет разделились. Часть фанатов призналась, что перед Новым годом смотрела комедийный фильм «Ёлки». Но после нахального поведения комика, который сыграл одну из главных ролей, смотреть кинокартину они больше не будут. Усомнились пользователи и в том, что певческая карьера шоумена после всего им сказанного будет процветать.

Но нашлись и те, кто поддержал Ивана. Россияне отметили, что у телеведущого, безусловно, есть талант, поэтому он может стать преуспевающим музыкантом.

К слову, с конца февраля программа «Вечерний Ургант», которую транслирует Первый канал, поставлена на паузу. Но Ургант не сложил руки и внезапно объявил о концерте в московском клубе «Урбан». Запланировано мероприятие, которое будет стоит от 2-х до 10 тысяч рублей, на 14 октября.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей