Рустам Солнцев рассказал, как Филипп Киркоров пользовался услугами парней по вызову

Рустам Солнцев продолжает шокировать скандальными новостями шоу-бизнеса. На этот раз шоумен рассказал о любовниках Филиппа Киркорова. По заявлению экс-участника Дома-2, поп-король неоднократно пользовался услугами парней по вызову.

Киркоров, которого подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации, не говорит о личной жизни. Иногда в Сети всплывает информация об отношениях Филиппа Бедросовича. Накануне шокирующими фактами об исполнителе поделился Рустам Солнцев.

«Любовь на всю жизнь? При этом ты активно пользуешься услугами проституток мужского пола. Таскаеш их по морям и океанам, при этом попадаешь на снимки зевак из России, которые там же отдыхают. Но это не мешает объясняться в любви Примадонне», – рассказал шоумен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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