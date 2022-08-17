Владимир Машков заявил, что отменить русскую культуру нельзя

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Владимир Машков заявил, что отменить русскую культуру нельзя
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Фото из открытых источников

Владимир Машков прокомментировал отмену русской культуры и антироссийские санкции. 

Сейчас народный артист России находится в Крыму. Машков принял участие в ежегодном фестивале «Таврида». Актер рассказал репортерам, что он не поддерживает ограничения в отношении россиян на фоне многочисленных попыток отмены культуры страны.

«Наша страна - уникальная, невероятная, развивающаяся, которая поднимает голову после унижений. Мы умные, сильные, талантливые, и отменить нас нельзя», — сказал Машков.

Сценарист считает, что на сегодняшний день не существует рычагов, при помощи которых это можно сделать, а отмена культуры ни к чему хорошему не приведет.

Стоит добавить, что 58-летний Владимир Львович в списке знаменитостей, против которых ввели санкции. Но актер уверяет, что после введения санкционных мер в его жизни ничего не поменялось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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