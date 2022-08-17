Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка внезапно покинула Россию

47-летняя супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина внезапно покинула Россию. Еще несколько дней назад жена Дмитрия Пескова находилась в Сочи. Но уже сегодня Татьяна Навка гуляет по улицам Турции.

Отправилась фигуристка на Средний Восток, чтобы увидеть театр Эфес. Об этом спортсменка сообщила своим подписчикам в социальных сетях.

Олимпийская чемпионка восхищена увиденным.

«Даже спустя 27 веков Эфес по-прежнему прекрасен. Здесь невероятная красота и потрясающая природа», — написала Навка.

Для справки: Театр Эфеса — 'это один из самых крупных античных театров во всем мире. Он был построен на склоне горы Пион и вмещает до 25 тысяч зрителей. Диаметр постройки – 50 метров. С амфитеатром связано много легенд и преданий.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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