Журналист Отар Кушанашвили о раке Лаймы Вайкуле: «Она была на грани смерти»

В конце 80-х Лайма Вайкуле уехала в США с целью покорить западную публику. Но вскоре у певицы обнаружили рак молочной железы. Об онкологии артистки никто знал. Кушанашвили вспомнил, как в адрес Лаймы бросил неуместную реплику.

«Я ей как-то сделал замечание, почему она говорит только про собак и неговорит о детях. Какой дурак! В то время она тяжело болела. Вот почему Лайма не могла родить», — рассказал тележурналист.

Отар отметил, что Вайкуле не хотела думать о семье, потому что едва не умерла.

«Она была на грани смерти. Поэтому когда сейчас я читаю о Лайме гадости лишь из-за того, что она говорит то, о чем думает, серце у меня не на своем месте. Да, она не с нашим МИДом, но не нужно оскорблять ее. А права она или нет, история рассудит», — добавил Кушанашвили.

По слухам, у латвийской артистки случился рецидив рака. Обнаружили болезнь на плановом обследовании 68-летней певицы в США. Благодаря лечению в Америке, в 90-х годах Лайме удалось победить недуг. Долгие годы знаменитость жила в ремиссии. Тогда звезда говорила, что победить онкологию ей помогла удача.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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