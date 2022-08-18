CNN: Американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов

США, покидая Афганистан, бросили там военного оборудования на 7 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад Минобороны США Конгрессу.

В отчете указано, что это оборудование поставлялось на территорию Афганистана в течение 16 лет и сейчас большая его часть в распоряжении «Талибана».

Исходя из данных, которые указаны в документах 2005 года по август 2021-го США передали Афганистану оборудования на общую сумму 18,6 млрд долларов. Это самолеты, боеприпасы класса «воздух-земля», оружие, средства связи и др.

США на данный момент не планируют снова возвращаться на территорию Афганистана, чтобы вернуть или уничтожить это «военное оборудование».

В докладе указано, что Украина официально получила 5 вертолетов Ми-17, которые Вашингтон планировал передать Афганистану. Стоит отметить, что эти вертолеты пребывали на территории Украины на техническом обслуживании еще до того как США покинули Афганистан. Но официально Украина получила их только в 2022 году.

Украина также получила некоторые «нестандартные боеприпасы», в том числе около 37 тысяч 122-мм гаубичных снарядов, которые ранее США планировали передать Афганистану.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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