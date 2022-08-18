66-летнюю Ларису Долину назвали лучшей певицей России

Евгений Бабичев, знаменитый музыкальный критик и журналист, назвал Ларису Долину лучшей певицей России. Эксперт восхищен вокальными данными 66-летней артистки.

Как отмечает Бабичев, ему было бы интересно услышать российский гимн в исполнении народной артистки РФ.

«Сильнее вокалистки, чем Долина, с ходу вот так и не назову. Это опыт, школа, природа, в конце концов. Она может развернуть историю очень красиво и мощно», — заявил критик.

Между прочим, Бабичев опубликовал шорт-лист исполнителей, которые достойно могут спеть гимн России. Критик отметил Григория Лепса и Филиппа Киркорова, а из молодых звезд назвал SHAMANа и еще одного победителя «Голоса» Сергея Волчкова. Среди женщин достойными исполнения гимна светский журналист считает Пелагею, Zivert и Анну Асти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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