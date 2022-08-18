Алена Водонаева поинтересовалась у Светланы Лободы, как ей жилось в России после 2014 года. Российская телеведуща высказалась об украинской певице в своем Telegram-канале.

Экс-участница скандального реалити проекта "Дом-2" опубликовала небольшой фрагмент интервью исполнительницы. В нем 39-летняя Лобода заявила, что Россия идет не по тому пути и что у нее нет будущего.

"Зая, после 2014-го года как тебе здесь жилось?" - написала Водонаева.

Напомним, ранее Светлана Лобода во время концерта в столице Латвии вышла с флагом Украины. Соотечественники положительно отреагировали на такой жест певицы, а ее коллеги из РФ напомнили, как все 8 лет она жила в Москве и зарабатывала российские рубли.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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