Директор Макаревича: Билеты на концерт «Машины времени» в Грузии быстро раскупаются

Антон Чернин опроверг информацию о том, что нет спроса на осенние выступления группы «Машина времени». Директор Андрея Макаревича заявил, что былеты на концерт коллектива в Грузии быстро раскупаются.

Как рассказал Чернин, сразу после старта продаж удалось реализовать 30% билетов. При этом зрители приобрели самые дорогие билеты.

«30 % билетов, в том числе самых дорогих, было реализовано через 2 недели после старта продаж. С учетом того, что до мероприятия еще больше месяца - это гарантия полного зала», - отметил Чернин.

Директор Макаревича добавил, что и в Казахстане, и в Америке билеты тоже молниеносно раскупаются.

Ранее известный блогер и журналист Михаил Шахназаров проинформировал, что отечественная группа «Машина времени» теперь работает лишь на иностранную публику - украинскую, израильскую, прибалтийскую, молдавскую. Также, по словам публициста, музыканты ездят с гастролями по Америке, Европе и, похоже, не спешат возвращаться в родную страну.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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