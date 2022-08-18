Фотограф Плотников: Пугачёва вышла замуж за Киркорова из-за шепчущихся у подъезда бабушек

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Фотограф Плотников: Пугачёва вышла замуж за Киркорова из-за шепчущихся у подъезда бабушек
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Фото из открытых источников

Валерий Плотников рассказал, почему Алла Пугачёва вышла замуж за Филиппа Киркорова. По словам знаменитого фотографа, Примадонна решилась на этот шаг из-за шепчущихся у подъезда бабушек.

Друг Пугачевой поделился мнением, почему народная артистка РФ стала женой Киркорова. Он поделился историей, которую рассказала ему сама исполнительница.

Алла Борисовна чувствовала себя в браке с поп-королем веьсма комфортно и спокойно, поскольку знала, что супруг ее боготворит. Плотников же был уверен, что отношения знаменитостей являются бессмысленными, поэтому даже не был на свадьбе. Позже Пугачёва призналась о причинах, которые побудили ее связать себя узами брака с «Мистером Евровидения».

«Валера, знаешь, впервые за очень долгое время я спокойно возвращаюсь с гастролей. Знала, что шепчущиеся бабушки у подъезда не скажут мне: «Алла, ваш там баб приводил!», — говорила певица.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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