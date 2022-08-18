Крок рассказал о зарплате Чулпан Хаматовой за один выход на сцену в России

В караоке-баре «Краб» на одном из курортов Крыма произошла история, которая вызвала громкий скандал. 15 августа стало известно об инциденте в точке
Добровольцы из Челябинской области пожаловались на то, что им не приходят выплаты, обещанные ранее. Минобороны РФ, чтобы стимулировать поток желающих
События, которые прямо сейчас разворачиваются на Украине, были неизбежны, и сейчас это вынуждены признать все. Однако еще в прошлом году мало, кто
Украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил изданию The New York Times о том, что в российском тылу действует украинское
Россия не уничтожила ни одной установки РСЗО HIMARS из переданных Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с
Петербургские чиновники во время составления нового Генерального плана должны были опираться на мнения большого количества специалистов, а также
Вышедший год назад фильм Евгения Пригожина «Солнцепек» приобретает все большую актуальность в наши дни. Кинокартина режиссера Максима Бриуса основана
США, покидая Афганистан, бросили там военного оборудования на 7 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад Минобороны США
Крупномасштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины вряд ли возможно, однако боевые действия на истощение противника в сочетании с партизанской
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle