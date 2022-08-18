Кирилл Крок рассказал о зарплате Чулпан Хаматовой за один выход на сцену в России. При этом директор Театра имени Вахтангова отметил, что ему противно поведение актрисы.

Крок проинформировал о сумме, которую получала в РФ известная актриса: «По 200 тысяч за один выход на сцену, между прочим. В нашей стране мало у кого есть такие зарплаты. Однако эта актриса (не хочу называть имени) получала такие деньги за один спектакль. А затем в какой-то момент плюнула на свою страну, которая ей дала многое. Это подлость, как по мне».

По словам театрального деятеля, ему противно смотреть на поведение звезд, уехавших из страны. Крок напомнил, что на родине они получали образование, строили карьеру, имели работу, звания, большие гонорары и зрительськую любовь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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