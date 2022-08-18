Машков ответил Прилепину, который раскритиковал отсутствие современных пьес про Донбасс

Владимир Машков решил ответить писателю Захару Прилепину, который раскритиковал отсутсвие пьес про Донбасс, по которым можно поставить спектакль. По заявлению худрука Театра Олега Табакова, еще не пришло время для написания таких сочинений.

«Сегодня еще время документального кино. Важно снять какие-либо доказательства, города и воспоминания очевидцев. Для этого нужно зафиксировать пространство, чтобы честно все показать», - сказал Машков.

Таже артист добавил, что неоднократно был в разных городах в Донбассе и непременно вернется туда.

«Моя мечта – привезти спектакли в Донецк. Не исключено, что мы сможем собрать минимальное оборудование для местного театра, а после выступления оставить его там», - уточнил актер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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