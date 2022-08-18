Настя Каменских в одиночестве вернулась на Украину, пока Потап веселится в Европе

Настя Каменских вернулась на Украину в полном одиночестве. Украинская исполнительница почему-то приехала на родину без своего супруга Потапа, который тем временем веселится в Европе.

Звездное семейство прожило в Испании более полугода. Там у артистов есть свой особняк. После возвращения в родную страну 35-летняя исполнительница дала интервью одному из каналов.

«Я вернулась к своей маме, соскучилась по ней сильно. Родной дом, совсем по-иному пахнет земля. Я просто расплакалась», — рассказала певица.

В последние месяцы Настя ездила с благотворительными концертами по европейским странам. Многие украинские знаменитости нелестно отзывались о Каменских, которая уехала на Запад. При этом супруги никак не реагируют на критику недоброжелателей, хотя нередко критикуют Россию, куда им, кстати, запрещен въезд до 2072 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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