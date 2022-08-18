«Поет в Юрмале артист про Ялту и парус»: Собчак высмеяла Каплана

Ксения Собчак высмеяла украинского певца Юрия Каплана. Лидера группы «Валентин Стрыкало», которая распалась в 2019 году, светская львица поддела в своем «Телеграме».

Звезде не привыкать подшучивать и язвить в адресс своих коллег. На этот раз Ксения Анатольевна прошлась по исполнителю из Украины Каплану, который стал известным после записи юмористических видеообращений к звездам шоу-бизнеса на Ютуб.

«На языке «государства террористического» поет украинский артист в Юрмале о Ялте и парусе. Под песни эти танцуют красивые дамы в самом лучшем ресторане на юрмальском побережье. Что с ними завтра будет? Запретят повторный въезд или нет, отберут ВНЖ?», - сказала Собчак.

Далее скандальная телеведущая и вовсе ударилась в философию.

«А что будет с нами? Туманно все, таков этот вечер», — добавила Ксюша.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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