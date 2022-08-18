Полуобнаженная Волочкова оказалась в объятиях Никиты Джигурды

И Никита Джигурда, и Анастасия Волочкова нередко эпатируют публику своим поведением. На этот раз эксцентричные знаменитости снова напомнили о себе. Полуобнаженная балерина оказалась в объятиях актера, чем озадачила полонников.

В самом начале челленджа под названием «Парилка с Настюшкой» артисты решили разыграть короткую сценку. Волочкова с немного приоткрытой грудью и в объятиях Никиты сообщила о воссоединении. Джигурда в свою очередь подарил Насте большой букет роз.

«Друзья, мы с моим соседом, другом, мужчиной и просто великолепнейшим человеком, которых немного осталось, объявляем вам о новом челлендже. О чем речь, понятия не имею. Однако очень интересно», — написала танцовщица.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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