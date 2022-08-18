Правда жизни в фильме, где много смерти: эпизоды из «Солнцепека» Евгения Пригожина постоянно пересекаются с реальностью

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Правда жизни в фильме, где много смерти: эпизоды из «Солнцепека» Евгения Пригожина постоянно пересекаются с реальностью
В России
Фото из открытых источников

В августе прошлого года состоялась премьера кинокартины «Солнцепек», которая повествует о трагических событиях в Донбассе, где русскоговорящее население подвергалось притеснениям со стороны киевского режима. Режиссер фильма Максим Бриус поделился подробностями съемок и рассказал о вкладе, который внес в его создание бизнесмен Евгений Пригожин.

По сюжету кинокартина повествует о ветеране Афганистана, который в 2014 году пытается вывезти свою семью за пределы зоны боевых действий на территории Донбасса. Главный герой остается без автомобиля, вещей и документов. Для того чтобы прокормить детей и супругу ему приходиться устроиться в Луганске на работу водителем скорой помощи. 

Мужчина видит войну изнутри — как Киев уничтожает областной центр. На фоне происходящих событий увеличивается число ополченцев. За полгода фильм чудесным образом предсказал происходящее сейчас на Украине.

По словам Бриуса, в начальной стадии сценарий был менее жестоким. Однако изучение материалов из документальной хроники доказали, что в проекте должны присутствовать такие более «беспощадные» сцены.

«Заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Когда получал материал, он просил сделать пожестче. Идея создания фильма принадлежала ему, он сказал, что ему хочется, чтобы было такое кино. Энергия, исходящая от Евгения Викторовича, очень помогла всему проекту, во многом из-за него фильм и стал таким достоверным. Если бы мы снимали без его комментариев, кино могло быть помягче. Но считаю, все правильно сделано», — признался режиссер.

Он добавил, что «Солнцепека» не является плодом фантазий, а суровым отражением действительности тех событий, которые происходили на Донбассе. Убедиться в этом можно исключительно съездив туда и пообщавшись с мирным населением. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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