Шахназаров раскритиковал ЛГБТ-книгу про гомосексуальную любовь пионера и вожатого

Михаила Шахназарова возмутила книга про любовь пионера Юры и вожатого Володи. Публицист имел ввиду роман «Лето в пионерском галстуке».

В Youtube-шоу «Полный абзац» Шахназаров возмутился продажей в России книг, которые открыто пропагандируют ЛГБТ-ценности.

Елена Малисова и Катерина Сильванова в своем произведении рассказали о романтических отношениях, вспыхнувших между пионером Юрой и вожатым Володей, которые встретились в лагере в 1986 году.

По словам журналиста, такая литература рано или поздно приведет к разрушению традиционных ценностей в стране. Книга насаждает западные идеалы российским гражданам, негодует Михаил.

Шахназаров отметил, что церковь, как и власти, игнорируют данную проблему. Также общественный деятель авторов романа назвал бездарными писателками, которые «отрабатывают чей-либо заказ», направленный на сокращение населения РФ.

«Чего мы смеемся над Америкой? У нас скрепа эта тоже голубая. Голубее всех остальных скреп», - говорит он.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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