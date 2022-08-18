Тарзан впервые высказался публичных унижений от матери Королёвой в США

Тарзан впервые высказался после скандального инцидента, который произошел с его тещей в США. Сергей Глушко отреагировал на публичное унижение от Людмилы Порывай.

Напомним, что недавно певица Ирина Билык из Украины на своем американском концерте публично оскорбила супруга Наташи Королёвой. Мать исполнительницы, которая посетила выступление, не только не ответила на оскорбления, но и громко посмеялась в ответ.

А сегодня Тарзан впервые после инцидента оставил сообщение в соцсетях. Стриптизер написал в своем микроблоге, что популярные нынче на Западе тенденции ему неинтересны.

«Грешно над убогими смеяться, но не могу пройти мимо последних европейских новостей. Не секрет, что все отвратительно у них с гендерными делами. Поговаривают, там планируют узаконить секс с... животными. Поэтому советую быть осторожным тому, кто с собачкой туда ехать планирует. А то ее там чпокнуть может товарищ. А жрать жуков, тараканов и другую дребедень с довольным лицом, да и еще призывать к этому - это уже край», -заявил танцор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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