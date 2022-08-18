Телеведущая Лера Кудрявцева напугала поклонников своим обращением

В последнее время Лера Кудрявцева находится в неблагоприятном эмоциональном состоянии. Телеведущая рассказала о постоянном чувстве тревоги и отметила, что несколько дней ощущает настуление чего-то сильно пугающего.

Сегодня ночью теледива поделилась неприятными ощущениями. По словам Леры, она сейчас в непонятном потерянном состоянии, но при этом не в силах ничего изменить.

«Последние несколько дней я ощущаю, как будто стою курю на берегу и на меня идет огромная стометровая волна с океана. Бежать бессмысленно. Поэтому я лишь стряхиваю пепел и вновь затягиваюсь», — написала Кудрявцева.

Стоит сказать, что такое обращение ведущей напугало ее поклонников. Встревоженные фанаты решили поддержать многочисленными лайками свою любимицу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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