В Сеть просочились первые фото со съемок шоу «Голос 60+» с Ларисой Гузеевой

В Сеть просочились первые кадры, которые были сделаны во время съемок очередного сезона вокального шоу «Голос 60+». Новой ведущей стала Гузеева, которая сменила Нагиева, пишет Стархит.

Новый сезон шоу талантов стартует осенью 2022 года. Съемки «Голоса 60+» проходят в Москве. В этом сезоне к жюри присоединились певцы Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Валерий Сюткин и Елена Ваенга заняли еще два кресла звездных наставников.

Четверка внимательно слушала выступления участников и выносила свой вердикт. Конечно, не обошлось без споров и обсуждений.

Заметим, что вокальное развлекательное шоу «Голос 60+» - еще один проект популярной передачи «Голос». Конкурсанты, которые приходят в студию, это люди старшего поколения, которые обладают удивительными вокальными данными.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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