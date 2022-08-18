Выяснилось, что Шевчук говорил об уехавших из России звездах ещё несколько месяцев назад

Стало известно, что Юрий Шевчук говорил об уехавших из России знаменитостях ещё несколько месяцев назад.

СМИ удалось выяснить, что лидер группы ДДТ вместе с другими участниками коллектива думает об отъезде звезд за рубеж. После того, как на него было написано заявление в полицию о дискредитации ВС РФ, он дал интервью Катерине Гореевой. В беседе с журналисткой артист заявил, что с понимаем относится к коллегам, которые решили покинуть страну. Также музыкант подчеркнул, что он не хочет уезжать из России, но его могут заставить покинуть свою родину.

Сегодня же Юрий задумался о скором отъезде из страны: «Бог его знает. Играть и продвигать идеи нужно здесь, но не дают, зовут за границу. Мы думаем пока. Всем мира и добра».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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