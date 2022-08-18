Журналист Шахназаров раскритиковал Богомолова, назвав «бездарным режиссёром»

Михаил Шахназаров в своей авторской программе «Полный абзац» раскритиковал Константина Богомолова. Журналист назвал супруга Ксении Собчак «бездарным режиссёром».

«Богомолов, которому дали театр, уничтожает русскую культуру, будучи при этом абсолютно бездарным режиссёром. У нас театры отдают лишь своим людям, которые затем отрабатывают подаренную повестку».

Шахназаров говорит, у таких граждан существует четкий план по разрухе страны изнутри.

«У них есть среди власти свои покровители. Живут такие деятели на государственные деньги. Ройзмана, например, не трогают. Почитайте, что он вообще пишет, у него много читателей, но он на законы с прибором клал», — возмутился журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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