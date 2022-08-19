Актёр Владимир Машков рассказал, как иностранцы воспринимают русский язык

Известный актёр и кинопродюсер Владимир Машков рассказал, как иностранцы воспринимают русский язык. По признанию режиссера, он очень любит русскую речь. Артист считает ее чувственной и красивой.

«Русский самый богатый, самый чувственный из всех мне известных языков. Слово наше действительно уникально», — поделился Машков.

Владимир Львович уверен, что если русские хотят работать за границей и при этом играть американцев, для начала им нужно забыть свою родную речь, поскольку иностранцы воспринимают ее по-другому.

«Однажды я попросил воспроизвести русский говор, а мне показали: бр-бр-бр. Мы именно так звучим для них!» — вспомнил сценрист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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