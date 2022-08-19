Белгородцы заметили подозрительных незнакомцев, которые фотографируют остановки

Жителей Белгорода и области просят проявить бдительность. Горожанам рассказали, как во время желтого уровня террористической опасности нужно действовать.

Дело в том, что белгородцы заметили подозрительных прохожих, которые фотографируют автобусные остановки. О незнакомцах жители города массово сообщают в социальных сетях. По словам одного из подписчиков, неизвестные люди фотографируют остановки общественного транспорта, что у многих вызывает подозрения.

Горожане поделились информацией с главой региона Вячеславом Гладковым. Тот посоветовал в следующий раз незамедлительно обращаться к правоохранительным органам.

За такие ситуации сейчас отвечают не только сотрудники МЧС, но и работники других структур. Гладков посоветовал снимать на камеру подозрительных личностей и звонить в 112. Ничего страшного не произойдет, если вызов окажется ложным, заключил губернатор.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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