Бывший главред телеканал «Дождь» опроверг слова Шнурова о русофобии в Германии

Бывший главред телеканала «Дождь» опроверг слова Сергея Шнурова о русофобии в Германии. По словам Михаила Зыгаря, длительное время он находится в Берлине, но ни разу видел плохого отношения к гражданам России.

В интервью каналу Varlamov Talks Михаил заявил, что информация о предвзятом отношение к русскоязычному населению не соответствуют действительности. Экс-главред «Дождя» говорит, что он, как эмигрант, наоборот сталкивался с пониманием местного населения.

Напомним, Зыгарь переехал в Берлин сразу после начала СВО на Украине. Он был признан в РФ иноагентом. Из Германии журналист сообщал об иллюзорности международной поддержки Украины. По мнению писателя, это конфликт сделала раскол мира куда более явным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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