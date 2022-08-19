Худрук «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, сколько зарабатывают актеры театра

Худрук «Ленкома» рассказал о доходах актеров. Марк Варшавер решил раскрыть, сколько зарабатывают основные артисты театра.

Марк Борисович сообщил, что примерно 20 лет назад в театральном заведении был введен порядок оплаты, который еще называют показателем трудового участия. В связи с этим в настоящее время актеры получают от восемнадцать тысяч за один выход на сцену. Оклад им отдают отдельно.

«В театре работают 16 Народных артистов. Ежемесячный их заработок их составляет от двухсот тысяч»,- признался Варшавин.

Также Худрук «Ленкома» уточняет, что на стенах театра находятся снимки почетных артистов: «Cчитаю, что некоторым актерам нужно платить оклад даже в том случае, если они не играют. Есть и те, которым нужно платить много. Но вместе с тем, не нужно среди них развивать антагонизм».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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