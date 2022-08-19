Эдгард Запашный спрогнозировал, какое будущее ждет сбежавших из России знаменитостей

Эдгард Запашный решил высказаться на тему того, какое будущее ждет знаменитостей, сбежавших из России. По словам артиста, им суждено выступать на небольших площадках.

Дрессировщик считает, что все попытки звезд построить карьеру в Европе и зарабатывать достойные деньги на гастролях могут закончиться неудачно. Эдгард отметил, что удел уехавших артистов за рубежом – концерты на маленьких площадках.

Как говорит Запашный, ранее русскоговорящие были готовы посещать концерты российских знаменитостей, но сегодня часть людей из РФ, живущих за границей, откажется от этой идеи из-за несогласия с их позицией и поведением.

Артист цирка уверен, что собрать стадионы, как раньше, Макаревичу, Галкину, Гребенщикову в европейских городах не удастся, поскольку там нет таких людей в таком количестве. В лучшем случае музыканты будут собирать залы на 1,5-2 тысячи мест первые несколько лет, а затем их популярность стремительно упадет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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