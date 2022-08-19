Юрист Катя Гордон назвала Собчак и Богомолова махинаторами

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Юрист Катя Гордон назвала Собчак и Богомолова махинаторами
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Фото из открытых источников

Катя Гордон режиссера Константина Богомолова и его супругу Ксению Собчак назвала махинаторами. По словам юриста, разоблачать телеведущую для нее является сплошным удовольствием.

Общественница посетила шоу Дианы Кади. В беседе с ведущей Гордон негативно высказалась о светской львице и ее муже: «Богомолов и Собчак— это два махинатора. Режиссер, обретя Ксюшу, внезапно возглавил московский театр. Ведущая же пытается усидеть на двух стульях. Просто так оппозиционеры не могут возглавлять театр, поэтому, уверена, идет двойная игра. Например, постоянное заигрывание с мэром».

Екатерина добавила, что считает оправданным сатирическое отношение к людям с двойными стандартами.

«Ее разоблачать - одно удовольствие. Она же постоянно привирает», — сказала она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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