Юрист Катя Гордон назвала Собчак и Богомолова махинаторами

Общественница посетила шоу Дианы Кади. В беседе с ведущей Гордон негативно высказалась о светской львице и ее муже: «Богомолов и Собчак— это два махинатора. Режиссер, обретя Ксюшу, внезапно возглавил московский театр. Ведущая же пытается усидеть на двух стульях. Просто так оппозиционеры не могут возглавлять театр, поэтому, уверена, идет двойная игра. Например, постоянное заигрывание с мэром».