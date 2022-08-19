Ксения Собчак объяснила, почему Миронов и Сокуров избежали признания иноагентами

Ксения Собчак поделилась мнением насчет причин, по которым актер Евгений Миронов и кинорежиссер Александр Сокуров избежали признания иноагентыми.

Миронов, как и Сокуров, активно выступали против специальной операции. Но деятелей киноискуства не внесли в число иноагентов. Теледива считает, актера спасло то, что он вовремя «покаялся» и даже посетил Мариуполь. Если говорить о режиссере, то несмотря на разные взгляды лидера РФ и сценариста, Путин уважительно относился к постановщику.

Телеведущая заявляет, что внесение вышеуказанных лиц в список иноагентов никогда не обсуждалось. Вся иная информация специально распространяется, чтобы вызвать панику.

«Сокуров и Миронов в полной безопасности. Миронов послушал совет Володина и съездил «покаяться» в Мариуполь. Сокуров - из-за личного уважительного отношения нашего президента».









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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