Добровольцы из Челябинской области пожаловались на то, что им не приходят выплаты, обещанные ранее. Минобороны РФ, чтобы стимулировать поток желающих
Украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил изданию The New York Times о том, что в российском тылу действует украинское
Петербургские чиновники во время составления нового Генерального плана должны были опираться на мнения большого количества специалистов, а также
Россия не уничтожила ни одной установки РСЗО HIMARS из переданных Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с
Вышедший год назад фильм Евгения Пригожина «Солнцепек» приобретает все большую актуальность в наши дни. Кинокартина режиссера Максима Бриуса основана
В августе прошлого года состоялась премьера кинокартины «Солнцепек», которая повествует о трагических событиях в Донбассе, где русскоговорящее
Крупномасштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины вряд ли возможно, однако боевые действия на истощение противника в сочетании с партизанской
США, покидая Афганистан, бросили там военного оборудования на 7 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад Минобороны США
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