Ксения Собчак проинформировала о двуличности сбежавшей из России в Европу Земфиры

Ксения Собчак решила проинформировать о двуличности певицы Земфиры, поспешно сбежавшей в Европу. Рок-исполнительница, как другие знаменитости их области шоу-бизнеса и культуры, покинула России после старта военной спецоперации ВС РФ на територрии Украины. Уехала за рубеж Земфира вместе со своей подругой, актрисой Ренатой Литвиновой. Сейчас звезды живут в Париже.

Недавно лидер группы «Zемфира» заявила, что она отправляется в большой гастрольный тур по городам Европы. Такое заявление не смогла обойти стороной знаменитая скандальная журналистка.

«Земфира объявила о датах и городах своего осеннего тура. Все выступления должны состоятся в Европе. Один раз, 25 февраля, она высказалась о конфликте на Украине, хотя позже удалила эту запись из соцсетей. Затем уехала из России. А Вы пойдете на Земфиру?» — спросила Собчак в Telegram.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей